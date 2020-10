Andreia Silva deixou os seus seguidores completamente rendidos este domingo ao partilhar na sua conta oficial de Instagram um conjunto de novas fotografias do filho.

As imagens mostram o bebé Ken, de apenas um mês, vestido de elefante.

"Aos poucos vou compreendendo muitas das atitudes da minha mãe... Atitudes de preocupação que eu considerava excessivas e ela me dizia: 'quando fores mãe irás perceber'. Ok... agora percebo. Como por exemplo, o Ken estar a dormir profundamente e eu colocar o dedo na frente do nariz para sentir se ele está mesmo a respirar", declarou a mamã babada na legenda dos registo.

