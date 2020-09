Ana Sofia Martins pôs a hipótese de engravidar durante o confinamento mas entretanto desistiu da ideia. "No início da quarentena, cheguei a ponderar isso", assumiu publicamente a modelo, atriz e apresentadora de televisão de 33 anos, que é casada com o cantor e compositor David Fonseca. "Não quero estar com essa preocupação nesta altura da nossa vida. Estamos muito felizes como estamos agora e a verdade é que, para já, não tenho vontade nenhuma de aumentar a família", desabafa a artista.

Em março, antes da pandemia de COVID-19 obrigar o mundo a confinar-se, Ana Sofia Martins rescindiu o contrato que tinha com a TVI para ir trabalhar para Inglaterra. O surto viral trocou-lhe as voltas mas a atriz e apresentadora, que entretanto já voltou a colaborar com o canal, ainda não desistiu da ideia. "Vou dar tempo até ao final do ano", confidencia. "A TVI já me perguntou se tinha planos e pedi-lhes para esperarem até ao fim de dezembro, porque quero mesmo tentar a minha sorte lá fora", revela a artista, que ambiciona fazer uma carreira internacional. "Estava muito segura de mim na altura", afirmou em declarações à revista TV Guia.

"Pensei que [o surto] ia durar 15 dias e que retomava os meus planos de ir trabalhar para Inglaterra mas não aconteceu nada disso", lamenta Ana Sofia Martins. "Fiquei triste porque já tinha muitos planos em Londres e um agente com contratos para eu assinar", confessa. "Quem não arrisca, não petisca. Se o mundo recuperar, lá vou eu", garante a atriz, que, à semelhança do que aconteceu anteriormente, deixa o marido em Portugal. "Somos um casal moderno", sublinha a Mara Venâncio de "A única mulher".