Ruben Rua confirmou, há momentos, em direto na TVI, a separação de Amanda Amorim, com quem namorava desde o verão passado. Em entrevista no programa "Dia de Cristina", o apresentador de televisão, ator e empresário de 33 anos, que vai ter a influenciadora digital Helena Coelho como colega num novo programa do canal de Queluz de Baixo, admitiu, ainda que discretamente, durante a conversa, que estava solteiro. "Eu sou um homem sozinho", garantiu o ex-modelo portuense.

Minutos antes, a nova diretora de entretenimento da TVI, Cristina Ferreira, que hoje estreou o seu novo programa, perguntou-lhe se, como tem sugerido alguma imprensa cor de rosa, Ruben Rua namorava com ela. O apresentador de televisão sorriu e não se furtou à questão. "Acho que namorar não é o verbo que se encaixa aqui, mas que é amor para a vida toda, lá isso sim", garantiu o rosto masculino de "First dates" e "Like me", dois dos formatos emitidos pelo canal de Queluz de Baixo que não vingaram.