Foi considerado o homem mais sexy da telenovela "Quer o destino", ainda em exibição na TVI, mas apresenta atualmente um visual diferente. "Preciso sempre de mudar quando acabo um projeto", admitiu Isaac Alfaiate em declarações à imprensa. "Desta vez, cortei o cabelo, mas deixei a barba crescer", confessa o ator de 31 anos. Interpretar João Costa de Santa Cruz, um toxicodependente com sentimentos de culpa por um crime grave cometido no passado e com tendências suicuidas, foi um desafio que o esgotou.

"As cenas de remissão das drogas foram difíceis", assume. "Fizemos tudo em dois dias e saí sempre esgotado. Lembro-me de gravar três cenas e estar de rastos emocionalmente", revela. "As cenas do momento em que ele se pensou suicidar também foram complicadas porque me obrigaram a mexer cá no fundo", confidencia Isaac Alfaiate. "Nunca levei a personagem para casa mas, obviamente, que nos dias de cenas mais difíceis chegava mais cansado", admite o artista, que aproveita o fim das gravações para descansar.