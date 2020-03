Isaac Alfaiate partihou nas redes sociais um dos momentos mais sofridos do início das gravações da nova telenovela que a TVI acaba de estrear, o mergulho que teve de dar numa piscina exterior num dia de inverno. "Se soubessem o frio que rapei para fazer esta cena", desabafou o ator, que em "Quer o destino" interpreta o papel de João Santa Cruz, um playboy viciado em álcool e em droga que terá violado uma adolescente de 14 anos quando tinha a mesma idade.

"Esta personagem está a ser um desafio enorme para mim", confessa o ex-modelo. "O que posso dizer é que [ele] esteve lá. Se violou ou não, as pessoas vão ter de ver. Independentemente disso, basta uma pessoa de 14 anos assistir a uma coisa dessas para ficar completamente traumatizada. E o João, dos quatro irmãos, é a personagem que mais sente e que mais sofre com os fantasmas do passado", admitiu Isaac Alfaiate em entrevista à revista TV Guia.