Ana Guiomar está a passar os últimos dias do ano no México e tem partilhado alguns momentos na sua conta de Instagram.

No domingo, 29 de dezembro, a atriz publicou um vídeo que contou com um comentário do ex-companheiro, Diogo Valsassina.

"Vai te lá embora 2024", lê-se na legenda do vídeo que mostra uma viagem de 'tuk tuk' e algumas praias.

"Essa viagem no início pareceu-me óptima para endireitar as costas", escreveu Diogo Valsassina nos comentários, referindo-se às primeiras imagens do vídeo em que se vê tudo a abanar.

Leia Também: Ana Guiomar: "Cara séria que é para o novo ano não se meter com ideias"