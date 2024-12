Ana Guiomar teve um ano diferente, principalmente marcado pela separação com Diogo Valsassina, com quem esteve durante 18 anos. Posto isto, a atriz pede agora que 2025 "venha com calma".

Esta sexta-feira, 27 de dezembro, Guiomar partilhou duas de fotografias suas no Palácio do Governador - Lisbon Hotel & Spa.

A atriz usa apenas uma camisa e umas calças pretas e mostra-se sentada numa mesa de madeira.

Na legenda escreveu: "Cara séria que é para o novo ano não se meter com ideias. Vem com calma 2025".

Leia Também: Ana Guiomar reúne pais "divorciados há 32 anos" para Natal em família