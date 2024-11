Depois de, em outubro deste ano, Ana Guiomar e Diogo Valsassina terem anunciado o fim da relação de longa data, o casal prepara-se para voltar a subir ao palco em conjunto.

É já no dia 7 de dezembro deste ano, no teatro Sá da Bandeira, no Porto, que os dois atores se juntam na peça de teatro 'Tenho Um Papel Para Ti'.

Além de Ana Guiomar e Diogo Valsassina, fazem parte do elenco Fernando Mendes, Manuel Marques e Beatriz Barosa.

'Tenho Um Papel Para Ti' "é uma comédia em que os atores apenas têm acesso ao texto que vão representar no momento em que sobem ao palco".

