Duas semanas após o anúncio de separação, Ana Guiomar e Diogo Valsassina vão contracenar juntos num projeto profissional, cujos detalhes foram revelados no programa 'V+ Fama' de segunda-feira, 21 de outubro.

"Já há data para os vermos juntos de novo. Será no próximo dia 7 de dezembro no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, onde irão contracenar numa peça chamada 'Tenho um Papel para Ti'", argumentou Adriano Silva Martins.

O apresentador acrescentou ainda que Ana e Diogo "deixaram de funcionar como casal", mas que "continuam para as curvas" a nível profissional.

António Leal e Silva, por sua vez, destacou que este "não é o primeiro ex-casal" de artistas que continua a trabalhar em conjunto, dando os exemplos de José Raposo e Maria João Abreu, e de Marina Mota e Carlos Cunha.

Veja o vídeo aqui.

A peça de teatro 'Tenho um Papel para Ti' estreia no dia 7 de dezembro e o elenco é também composto por Fernando Mendes, Beatriz Barosa e Manuel Marques.

Recorde-se que Ana Guiomar e Diogo Valsassina conheceram-se em 2006 durante as gravações da série 'Morangos com Açúcar', tendo depois iniciado uma relação amorosa que durou 18 anos. Chegaram a anunciar o noivado, mas, no início deste mês, revelaram que se tinham separado.

