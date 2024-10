Ana Guiomar confirmou esta quarta-feira, dia 9, através de uma partilha no Instagram que o seu relacionamento de 18 anos com Diogo Valsassina chegou ao fim.

Sem revelar os motivos que levaram ao rompimento, a atriz notou num comunicado, que ambos ainda "tentaram reverter o seu afastamento", mas sem grandes efeitos.

Comentando o assunto, no programa 'V+Fama' o apresentador Adriano Silva Martins referiu: "Aquilo que nós sabemos é que como todas as relações de 18 anos há um desgaste imenso, passaram por altos e baixos, mas uma separação total nunca tinha havido. Este casal tentou de todas as maneiras reverter esta situação, coisa que não foi possível".

O comunicador sublinhou que a decisão passou a ser "definitiva" quando Ana Guiomar regressou de uma viagem que fez com os irmãos a Nova Iorque, onde festejou o seu aniversário.

É ainda adiantado que "pelo menos desde julho já não moravam na mesma casa".

Leia Também: Separação de Ana Guiomar e Diogo Valsassina? "Sei de todo o processo"