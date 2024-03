A vida amorosa de Taylor Swift sempre foi uma das grandes inspirações da cantora e desta vez não é diferente.

A namorar com o atleta de futebol americano, Travis Kelce, desde o verão do ano passado, a artista já terá escrito canções sobre este amor.

Quem o garantiu foi uma fonte à revista Us Weekly. "Ela já escreveu pelo menos duas músicas. Estão relacionadas com a sua história de amor e com a paixão que sente por ele", informa.

Contudo, Taylor não pretende lançar as músicas... por enquanto.

"Ela não as quer partilhar com ninguém. São muito especiais. As músicas são como poesia para ela. Tal como as pessoas normalmente escrevem num diário, a Taylor escreve canções. A relação com o Travis tem sido uma inspiração", destaca.

Recorde-se que Taylor e Travis assumiram o romance publicamente em setembro de 2023.

