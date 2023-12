Na última terça-feira, dia 5 de dezembro, decorreu no espaço 8 Marvila, em Lisboa, a apresentação da nova edição do 'Dança Com As Estrelas', programa da TVI que vai ser apresentado por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo e que estreia brevemente.

Alexandra Lencastre esteve na apresentação desta sexta edição do formato televisivo ao qual volta como jurada, tal como aconteceu em quatro das cinco edições anteriores, e falou aos jornalistas, mostrando-se feliz pelos dois projetos que abraçou na estação de Queluz de Baixo, a novela 'Cacau' e o 'Dança', tendo comentado também como está a sua vida pessoal.

A atriz mudou-se recentemente para Sintra, onde reside com a mãe, que sofre de doença de Alzheimer já num estado avançado. Sobre a vida de cuidadora que tem atualmente, Alexandra Lencastre sublinha que "é muito compensadora". "Durmo muito tranquilamente, acho que a minha mãe vai ser muito tranquila ao estar ao pé de mim. E vai ser assim enquanto eu tiver forças", assegurou, revelando que a mãe, na maioria das vezes, não a reconhece.

"Ela chama-me mãe muitas vezes. Portanto, acho que o papel na cabeça dela também se inverteu. E sou, de facto, uma cuidadora. Mas a minha mãe é um amor. Não conheço ninguém que não tenha gostado da minha mãe ao longo da vida", afirmou, emocionada, dizendo ainda que é preciso gerir a situação "com sensatez" e "às vezes também com algum distanciamento".

"E com o nosso coração, obviamente. Tem de haver muita emoção, muita dedicação, temo de nos anular muitas vezes, como fazemos pelos nossos filhos", acrescentou ainda a atriz.

