Alexandra Lencastre e a filha, Margarida Bakker, fazem parte do elenco de 'Vizinhos para Sempre', a série de humor da TVI e da Amazon Prime que estreia no dia 18 de janeiro.

No evento de lançamento em que o Fama ao Minuto esteve presente, na quinta-feira, 9 de janeiro, em Lisboa, Alexandra Lencastre falou da experiência de contracenar pela primeira vez com a filha.

"Foi diferente. Ensaiávamos em casa. Antes das gravações, a Margarida perguntava-me se me devia tratar por mãe, por tia - muita gente me trata por tia - ou Alexandra. Não tinha respostas para lhe dar porque nunca tinha contracenado com uma filha minha. E disse para ela dizer o que lhe saísse. Muitas vezes chamava-me sogrinha", explicou a atriz que, na série, faz de sogra de Margarida.

"Criámos uma cumplicidade em que disputávamos o filho e marido [na série], e isso ficou logo instalado, foi natural - o tom em que nora e sogra se encontravam. Eu a contracenar com ela esqueço-me que é minha filha, foi uma descoberta. E ela também se esquecia que estava a contracenar com a mãe", acrescentou a veterana, dizendo ainda que ambas ficaram "com vontade de fazer uma peça de teatro juntas".