Esta terça-feira, dia 5 de dezembro, Bernardo Sousa esteve no 8 Marvila, em Lisboa, onde foi apresentado como um dos concorrentes da nova edição do 'Dança Com As Estrelas', um formato que regressa à TVI com a apresentação de Cristina Ferreira, desta vez ao lado de Bruno Cabrerizo.

O piloto mostrou-se animado com este desafio e revelou que não teve qualquer resistência em dizer 'sim'. "É muito desafiante, é uma coisa que não tem nada a ver com o meu meio. Gosto muito de música, de todo tipo de música. Gostava de saber dançar, acho que não sei", disse, entre risos.

E o riso foi também a reação que teve Bruna Gomes, namorada do piloto e comentadora do 'Big Brother', ao saber deste desafio. "Ela começou-se a rir quando eu lhe disse [que ia participar], porque sabe claramente as minhas limitações. Já dancei algumas vezes com ela e tentei não a pisar muito!", contou o piloto, sendo depois questionado sobre a vontade que o casal tem de ter filhos e ver a família crescer,

"Nós queremos", começou por dizer, acrescentando que uma gravidez nem sempre acontece quando o par deseja e que a vida profissional de ambos está bastante preenchida.

"Ela acaba [os comentários no 'Big Brother'] dia 31 de dezembro, eu começo o programa em breve, portanto, tudo a seu tempo. Mas se planeamos muito passam os anos, olha-se para trás e já se é mais velho...", acrescentou, enfatizando que "nunca se é velho demais" para se ser pai. "Mas depois és velho demais para ser o pai 'cool'", disse ainda o piloto, entre risos.

