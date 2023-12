Esta terça-feira, dia 5 de dezembro, o Fama ao Minuto esteve presente no lançamento da sexta edição do 'Dança Com As Estrelas', um formato que regressa à TVI, novamente com apresentação de Cristina Ferreira - que esteve à frente das três primeiras edições - e coapresentação de Bruno Cabrerizo.

Neste evento, que decorreu no 8 Marvila, em Lisboa, a diretora de entretenimento e ficção da TVI revelou que foram divulgados apenas sete dos 11 concorrentes e que os nomes dos restantes participantes serão desvendados no dia da estreia, que ainda não foi anunciado.

"Quisemos guardar para a estreia quatro nomes que vão ser apresentados nesse dia para guardarmos também aqui algum mistério em relação a quem é que é convidado", afirmou Cristina Ferreira.

No entanto, estes sete primeiros concorrentes foram uma surpresa não só para a imprensa e o público, como também para... Bruno Cabrerizo. A apresentadora explica porquê: "Os maiores segredos são aqueles que se guardam quando ninguém sabe. E ele, como não consegue guardar um segredo, só soube hoje", contou Cristina, entre risos, partilhando ainda que Bruno Cabrerizo também não sabe quem serão os outros quatro concorrentes que falta desvendar.

Questionada sobre quem foi o participante mais difícil de convencer a aceitar o desafio, a apresentadora contou que não teve dificuldades com nenhum dos concorrentes. "Nenhum deles foi muito difícil de convencer. Eu acho que o 'Dança' é um programa que causa alguma curiosidade. Nós já tivemos cinco edições e toda a gente que passou pelo 'Dança', quando sai, fala da emoção que é cá estar, de como é que isso lhes mudou a vida".

De recordar que os sete participantes já revelados são Ana Guiomar, Ana Malhoa, Raquel Tilo, Luisinha Oliveira, Bernardo Sousa, Tiago Carreira e Liliana Santos.

