A oitava edição da 'Casa dos Segredos' já começou a ser promovida. O reality show da TVI será apresentado por Cristina Ferreira, conforme destacado pelo próprio canal.

No vídeo em questão, a apresentadora refere que os concorrentes já estão a ser selecionados e que o prémio final será de 100.000 euros, tal como aconteceu com a última edição do 'Big Brother'.

A data concreta de estreia é que continua por revelar.

A informação também foi dada esta semana por Manuel Luís Goucha durante uma conversa com Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10'.

"A tua 'Casa dos Segredos' foi quando?", perguntou Cristina. "Foi a última. Tu vais fazer a oitava e eu fiz a sétima", respondeu Goucha.

Note-se que amanhã, dia 7 de julho, Manuel Luís Goucha irá estrear o novo reality show da 'TVI', 'O Dilema'.

