Ainda com o 'Dilema' no ar, reality show apresentado por Manuel Luís Goucha, a TVI já está a preparar a todo o gás o programa que irá fazer companhia aos telespectadores até ao final do ano: 'Casa dos Segredos'.

Conforme uma fonte revelou ao Fama ao Minuto, a nova edição do reality chega ao pequeno ecrã no dia 15 de setembro.

A mesma fonte informa que a estação de televisão já está a formar equipa com colaboradores que integram o 'Dilema'.

Note-se que o novo programa terá como anfitriã Cristina Ferreira.

