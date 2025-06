India Malhoa tem 'idas' e 'vindas' no que diz respeito à sua exposição no Instagram. Depois de uma fase em que esteve 'desaparecida', não partilhando nada na sua página e tendo apagado, inclusive, as publicações anteriores, eis que a jovem artista está de volta - e com toda a força - para promover o seu mais recente trabalho.

Trata-se de uma música, 'Balançar', que já pode ser ouvida nas plataformas digitais.

Esta quinta-feira, dia 5, a filha de Ana Malhoa voltou a dar nas vistas com uma publicação na qual exibe o seu lado mais sensual.

Destacou-se na mesma um vídeo no qual aparece a sair de uma... ambulância.

