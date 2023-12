Em dia de lançamento da nova edição do 'Dança Com As Estrelas', no qual o Fama ao Minuto esteve presente, Bruno Cabrerizo falou sobre os dois projetos que abraçou quase em simultâneo na estação de Queluz de Baixo.

Durante o evento, que decorreu no 8 Marvila, em Lisboa, esta terça-feira, dia 5 de dezembro, o ator mostrou-se feliz por ser coapresentador do formato e por ter embarcado no 'Festa É Festa', que começou a gravar precisamente nesse dia.

"Entrar numa novela que já vai tão longa é um comboio que está a passar à minha frente a 200 km por hora e eu tenho que correr atrás dele para entrar em velocidade", afirmou o ator mostrando-se animado.

"Eu estou feliz porque eu estou entrando em dois produtos da casa consolidados", continuou, falando depois da exigência que é estar no papel de apresentador do 'Dança', um programa que será, como em edições anteriores, transmitido em direto.

"Eu já apresentei ao vivo aqui e também já apresentei ao vivo no Brasil. Claro que cada programa é um programa. Eu preciso de entender o mecanismo antes para depois começar a fazer. E depois é prática. Acho que é um desafio, mais um na minha carreira e estou pronto, vamos embora!", acrescentou ainda o apresentador.

