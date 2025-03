Daniela Santos, que ficou em quinto lugar no 'Secret Story - Desafio Final', que chegou ao fim na passada semana, esteve hoje, dia 19, à conversa com Manuel Luís Goucha.

A bailarina, que ficou conhecida no programa 'Dança com as Estrelas, falou da forma como lida com os comentários negativos recordando as muitas críticas de que foi alvo após ter saído do reality show 'O Dilema', em que participou.

"Faço questão de ler [os comentários negativos]", afirmou.

"Isso é masoquismo", observou Goucha.

"É enfrentar. Só consigo lidar com as coisas se souber realmente o que se está a passar. É agarrar o touro pelos cornos", justificou.

"Senti que as pessoas cá fora vivem muito mais as nossas dores do que nós lá dentro, mas esquecem rapidamente. Passado um mês já havia ódio nenhum, as pessoas foram à vida delas", recordou ainda.

