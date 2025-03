Daniela Santos não conseguiu conter as lágrimas ao falar sobre a forma como foi recebida em estúdio depois de ter sido expulsa, um dia antes da final, de 'Secret Story - Desafio Final'. Ao marcar presença esta quinta-feira, 20 de março, no 'Dois às 10', a bailarina lembrou o trauma com que ficou depois de ter deixado 'O Dilema'.

Na época, Daniela foi recebida em estúdio com comentário acutilantes de Susana Dias Ramos e percebeu que era odiada por muitos fora do formato. Agora, as opiniões sobre si são bastante mais favoráveis.

"Sei que quando entrei houve quem tivesse agarrado a oportunidade para ainda gozar, além do que já tinha feito. Gozar com a minha entrada em estúdio, com o trauma", confessou, sem conseguir conter as lágrimas, ao falar sobre o momento em que foi recebida em estúdio por Cláudio Ramos após a participação em 'Desafio Final'.

