Raquel Tilo é uma das participantes da sexta edição do 'Dança com as Estrelas'. A revelação foi feita esta terça-feira, dia 5 de dezembro, na apresentação do programa, que decorreu no 8 Marvila, em Lisboa, um evento no qual o Fama Ao Minuto esteve presente.

Em entrevista aos jornalistas, a atriz revelou estar muito entusiasmada com o projeto, no qual aceitou participar sem pensar duas vezes.

"Foi um berro e três sins! Foi mesmo. Depois a seguir tive a consciência de 'Ai, meu Deus, e se eu for péssima?' Mas vou-me esforçar muito e estou mesmo muito entusiasmada, espero que as pessoas adorem ver tanto quanto eu vou adorar fazer", afirmou a atriz.

Na mesma entrevista, Raquel confessou que dos diversos estilos de dança que já foram apresentados no programa há um que gostaria realmente de experimentar.

"Eu acho um sonho, aquelas pessoas que dançam o Tango com a rosa na boca e depois 'cospem' a rosa. Por isso, se me calhar o Tango alguma vez, eu vou implorar para ter a rosa na boca e deitar fora a meio, para ser dramático!", revelou, partilhando depois a reação que uma das suas grandes amigas, a também atriz Inês Aires Pereira, teve ao saber que iria participar no programa.

"Eu a contei-lhe hoje, ela ficou histérica, gritou muito e disse que estava muito, muito orgulhosa e feliz por mim. Ela quer que eu ganhe, claro, tal como eu queria que ela ganhasse o 'Dança Comigo' [programa da RTP no qual a atriz participou e venceu]".

