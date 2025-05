Inês Aires Pereira prepara-se para estrear o primeiro espetáculo a solo, 'Namastê', levando-a a subir ao palco "sem máscaras, sem filtros e com muito para partilhar".

De acordo com o comunicado enviado às redações, 'Namastê' "é pensado e criado pela própria, num formato a solo com espírito de stand-up, que nos convida a entrar numa fase de mudança, inquietação e descoberta".

Há já duas datas marcadas: 20 de outubro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e 27 de outubro no Coliseu do Porto AGEAS, no Porto. Os bilhetes já se encontram à venda.

Na sua página de Instagram, a atriz também já fez promoção ao espetáculo: "Vamos??? Meti-me nesta loucura e vou falar-vos de outras loucuras! Estão todos convidados."