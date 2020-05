Cristina Ferreira recebeu Alexandra Lencastre esta quinta-feira no programa das manhãs da SIC. Numa conversa emotiva, a apresentadora recordou um dos períodos mais delicados da sua vida: o momento em que as duas filhas, Margarida, de 23 anos, e Catarina, de 21, ambas fruto do relacionamento com Piet-Hein Bakker, ganharam asas e abandonaram o 'ninho'.

"É uma tortura ela estar lá eu saber que não posso dar-lhe um beijinho e acarinhá-la", começou por lamentar a mãe galinha referindo-se à filha Catarina, que vive e trabalha atualmente em Londres.

"Senti-me bastante sozinha e senti-me quase traída. Tive duas filhas, dei-lhes tudo e agora?", continuou Alexandra, sem conseguir conter as lágrimas ao lembrar o quanto se sente sozinha ao chegar a casa e não ver as suas meninas.

"Chego a casa e de repente não há ninguém na cozinha, vejo os quartos vazios e aí vou-me um bocadinho abaixo", conta, explicando que são as filhas que a colocam para cima. "Elas não querem ver a mãe triste", refere.

Para lhe fazer companhia nos momentos de maior solidão, a atriz e apresentadora não esconde que gostava de ter uma companhia amorosa e, quem sabe, de voltar a casar-se.

