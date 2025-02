Margarida Bakker, atriz e filha de Alexandra Lencastre, foi uma das convidadas do programa da tarde do canal 'V+', 'Para si', de dia 3 de fevereiro, apresentado por Ana Rita Clara.

A artista acabou por falar do seu passado enquanto filha de duas figuras públicas de peso: Alexandra Lencastre e Piet-Hein Bakker (produtor de televisão).

Margarida começou por revelar que o seu "pai tem uma lado mais pragmático e a mãe o sangue latino sempre a ferver".

"Fui crescendo num meio que me ensinou a estar calada e a salvaguardar-me e eu quis contrariar isso porque achei que havia muita coisa que ficava por dizer e as pessoas não podiam ter medo de as dizer", revelou a atriz de 28 anos.

Margarida confessou que o seu nome teve um peso negativo. "Quando entrei no conservatório comecei a perceber que o meu nome fazia diferença maioritariamente por aspetos negativos".

Veja aqui a entrevista.