Alexandra Ferreira recorreu às stories da sua página de Instagram para falar da prestação de António no 'Big Brother', da TVI.

"Vocês sabem que sou a maior defensora da homossexualidade, mas isto não é questão de orientação sexual mas sim de caráter. E esta personagem aproveita o facto de ser homossexual para se tornar 'bicha' e atacar quem lhe convém de forma deplorável e sem princípios e respeito pelo próximo! Acha-se o rei mas só se for da má conduta e mau caráter. Consegue ser pior que as 'beatas'", escreveu.

© Instagram

Mas não ficou por aqui e numa outra publicação acrescentou: "Se existe 'bicha falsa' esta é uma delas. Antonietta falsiette. Nunca me enganou. Que guarde a realeza no... bolso". Publicação que terminou com uma mensagem de apoio a outra concorrente: "Força Débora".

© Instagram

Leia Também: Big Brother: Joana expulsa, o regresso dos ex-concorrentes e os nomeados