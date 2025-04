Catarina Miranda continua a lutar pelo seu sonho na televisão. Atualmente comentadora nas manhãs da CMTV, a antiga concorrente do 'Big Brother' gosta de partilhar com os seguidores do Instagram os 'bastidores' do seu dia-a-dia, no qual se incluem os visuais que escolhe.

O desta terça-feira, dia 1, conforme partilhado na rede social, foi "inspirado" em Cristina Ferreira.

Trata-se de uma camisa azul, às riscas brancas, com uma aplicação de flores no peito.

Ora veja:



© Instagram/Catarina Miranda