Decorreu este domingo, dia 12 de dezembro, mais uma grande gala do 'Big Brother 2021'. Aproximando-se a reta final do jogo, que termina a 31 de dezembro, a produção resolveu fazer regressar à casa mais vigiada do país os antigos participantes do formato... ainda que apenas como convidados.

Todos os participantes até aqui expulsos estiveram na arena da casa para tomarem importantes decisões relacionadas com a dinâmica da gala, incluindo as nomeações.

Mas antes de falarmos em novas nomeações, revelamos o expulso da noite. No confronto direto com Bruno, depois de Rui Pinheiro e Débora terem sido salvos, Joana acabou por deslizar e foi a concorrente escolhida pelos público para abandonar o jogo.

Seguiu-se a última prova do líder, que daria a última imunidade desta edição e na qual António foi impedido de participar. Os ex-concorrentes foram chamados a votar quem não deveria participar nesta prova e foi o descendente do rei D. Pedro IV aquele que mais votos arrecadou. Do desafio saiu vencedor Rui Pinheiro, que desta forma ficou mais perto da final.

As nomeações foram feitas pelos concorrentes em jogo, mas em parceria com os ex-participantes. Cada um teve oportunidade de no confessionário eleger qual o ex-concorrente que queria que fizesse uma nomeação em seu nome, o que trocou as voltas a muitos deles e deixou António, que dento da casa teria apenas uma nomeação, em risco de expulsão.

Feitas as contas finais, em risco de abandonarem a casa mais vigiada do país antes do Natal estão António, Bruno, Rita, Débora e Fábio.

