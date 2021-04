Os príncipes Alberto e Charlene do Mónaco derreteram os seguidores com a publicação com que assinalaram esta Sexta-Feira Santa na sua página de Instagram.

Trata-se de uma fotografia em que aparecem vestidos com roupas descontraídas, sentados num vão de escadas, a pintar ovos da Páscoa com os filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, de seis anos.

"Desejamos uma santa Páscoa e uma feliz caça aos ovos", escreveram na legenda da foto.

