O príncipe Alberto do Mónaco deu recentemente uma entrevista à BBC, na qual lhe foi pedida a opinião sobre a polémica entrevista do príncipe Harry e de Meghan Markle a Oprah Winfrey.

Sem se recusar a comentar o tema, mostrou-se solidário e afirmou que "entende a pressão" que o casal enfrentou, mas considerou que os problemas familiares não devem ser resolvidos em praça pública.

"Acho que estas conversas devem ser tidas em ambientes íntimos. Realmente não é preciso ser exposto na esfera pública assim. Incomodou-me um pouco", afirmou.

A entrevista de Harry e Meghan, recorde-se, foi emitida este mês e abalou o seio da família real britânica pelas declarações do casal que denunciaram alegados casos de racismo. Ficaram também notórias as divergências de Harry com o pai, príncipe Carlos, e o irmão, William.

