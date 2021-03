A entrevista que o príncipe Harry e Meghan Markle deram a Oprah Winfrey deu origem a mais de 5 mil queixas, informa a imprensa internacional.

O número foi registado pela entidade reguladora OfCom, conforme nota o Daily Mirror com base numa notícia do Daily Star.

No total, cerca de 5178 telespectadores mostraram a sua indignação perante a conversa dos duques de Sussex com a apresentadora norte-americana, onde estes falaram do seu afastamento da realeza britânica, que motivou diversas controvérsias.

