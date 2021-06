Mery Cardoso, uma das pretendentes do agricultor Luís Feijão, teve de deixar as tarefas da quinta para ser assistida devido a um problema com alergias.

No último diário de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', a jovem, de 23 anos, avisa Luís e as restantes convidadas que não se está a sentir bem e necessita de ser vista por um médico.

"As minhas alergias agravaram. [...] Como não quero que fique pior, se não se importam hoje não vou estar com vocês nas atividades, tenho de ir ao médico", disse.

Tanto Luís como as pretendentes mostraram-se compreensivos com Mery e desejaram-lhe as rápidas melhoras. Veja aqui.

Leia Também: "Tive pessoas que me deixaram de falar desde que entrei no 'Agricultor'"