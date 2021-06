Joaquim Nogueira, de 38 anos, foi o primeiro pretendente a ser enviado para casa pela agricultora Ana naquela que é a quarta temporada de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'.

O candidato esteve esta segunda-feira, dia 14, no 'Casa Feliz' para recordar a experiência em conversa com Diana Chaves e João Baião.

Joaquim mostra-se satisfeito com a sua passagem pelo formato e lamenta que algumas pessoas tenham ficado com uma ideia errada da sua pessoa devido à discussão que protagonizou com Tiago.

"Não sou uma pessoa violenta", garante.

Apesar do balanço positivo, Joaquim conta já ter sentido os efeitos negativos da experiência. "Já tive pessoas que me deixaram de falar desde que participei no 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', que me deixaram de seguir", revela, dando conta de que chegam a "virar-lhe a cara".

