Como já tinha sido destacado, Carolina Deslandes foi convidada para gravar uma performance para o 'Colors', momento que foi destacado na página de Instagram do colega e amigo Agir.

"Mais uma vez estás a dar cartas, desta vez, no panorama internacional. És a nova convidada do Colors e levaste a portugalidade e a consciência cívica na mala", começou por dizer o cantor, tendo referindo ainda que trabalhou com a colega e amiga nesta nova aventura.

"Com uma letra acutilante e um cheirinho da nossa Amália, foi um honra produzir isto contigo e é um orgulho poder acompanhar de perto o teu percurso, sabendo que dos teus silêncios farás sempre um grito", rematou.

Após as palavras do músico, Carolina Deslandes comentou: "Desde o primeiro dia, há quase 10 anos nisto juntos. Escolhia-te em todas as vidas. Obrigada".

