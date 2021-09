Esta quinta-feira, 16 de setembro, saiu uma das grandes conquistas de Carolina Deslandes na sua carreira, nomeadamente, a gravação de um tema para o 'Colors'.

Esta trata-se de uma plataforma digital de música que reúne talentos de todo o mundo e um dos escolhidos no ano passado foi a artista portuguesa.

O tema intitula-se 'Eco' e chama a atenção para o tema da empatia das pessoas nas redes sociais.

Veja, no vídeo de seguida, a performance que já está no 5.º lugar nas tendência do YouTube em Portugal.

