Apontada como affair do treinador português Jorge Jesus, a advogada brasileira Ana Paula Belinger decidiu recorrer ao Instagram para se manifestar sobre o assunto. Sem citar nomes, a jovem afirmou que está a ser "agredida e caluniada nas redes sociais".

De acordo com o jornal Extra, o nome da advogada, que tem Jorge Jesus como cliente, começou a ser destacado nas redes sociais esta segunda-feira. Muitos internautas alegaram que esta tinha tido um caso com o treinador.

Depois de se apresentar, Ana Paula disse: "Nas últimas 24 horas, tenho sido covardemente agredida e caluniada nas redes sociais. Por um momento, pensei em bloquear o meu Instagram, encerrar as minhas contas nas redes sociais. Mas pensei em quantas mulheres que são violentadas diariamente. Não só fisicamente, mas moralmente também".

"Decidi que o meu Instagram e as minhas redes sociais continuarão públicas, como sempre foram. Porque quero que a nossa sociedade perceba o quanto ela ainda é machista. O quanto uma mulher como eu, que trabalha, é independente e que quer, sim, ter o seu lugar no mundo, ela é subjulgada. Não vou permitir isso. Não vou acovardar-me como essas pessoas que me têm agredido tem feito", acrescentou de seguida num vídeo que publicou no Instagram. Veja abaixo:

