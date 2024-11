Esta segunda-feira, 11 de novembro, realizou-se mais uma Gala das Quinas de Ouro, evento organizado pela Federação Portuguesa de Futebol.

Cândido Costa, antigo futebolista, marcou presença no evento e tem partilhado alguns dos momentos vividos nas suas redes sociais.

Esta quarta-feira, 13 de novembro, Cândido publicou mais uma imagem sua no palco, desta vez enquanto abraçava Jorge Jesus. Este recebeu uma Quina de Ouro a propósito do recorde de 34 vitórias consecutivas ao comando do Al Hilal, recorde que, inclusivamente, colocou o seu nome no Guiness.

"Não dava um abraço ao Mister Jesus há muitos anos. A ideia que tenho é que o último ainda tenha sido como treinador e respectivo jogador", começou por escrever Cândido Costa na legenda da publicação.

"Depois do famoso sagrado balneário tinha curiosidade de perceber como seria o nosso reencontro. Foi maravilhoso. Obrigado Jorge Jesus e parabéns!", concluiu.