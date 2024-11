Andreia Rodrigues foi uma das figuras públicas que esteve presente na gala Quinas de Ouro, na noite da passada segunda-feira, 11 de novembro.

A apresentadora tinha prometido aos seguidores mostrar detalhes do look escolhido, o que acabou por fazer dias depois.

Andreia usou um vestido da marca Bottega Veneta, à venda neste site. Na legenda da publicação, a apresentadora escreveu: "Eu sou suspeita, um look mais 'moda' e um dos meus preferidos, de sempre", concluiu.

Para complementar o look, a apresentadora escolheu umas botas pretas e, no cabelo, optou por um coque com efeito molhado.

