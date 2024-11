A apresentadora voltou com as filhas ao local onde há sete anos deu o nó com Daniel Oliveira.

"Um domingo, em Sintra". Foi com estas palavras que Andreia Rodrigues começou por legendar as fotografias que publicou na sua página de Instagram. A apresentadora aproveitou o fim de semana para desfrutar de bons momentos com as filhas, Alice e Inês, e o marido, Daniel Oliveira, e não deixou os seguidores fora deste momento. "Memórias de um dia feliz! E que bom que é redescobrir lugares ao lado delas. (Ao domingo e feriados as entradas são gratuitas para portugueses e residentes em Portugal)", escreveu ainda junto das imagens que pode ver na galeria.