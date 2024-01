Foi com uma fotografia do ano passado, onde aparece com os três filhos, que Mafalda Rodiles explicou a ausência do Instagram.

"Andei uns dias desaparecida porque passou a varicela cá por casa e foram umas férias diferentes", começou por escrever, refletindo depois sobre o ano que passou.

"2023 foi um ano intenso. Obras; Mudámos de casa; Gravidez; Nasceu o nosso António; O Ben também se juntou à nossa família; Os miúdos mudaram de escola; E eu abrandei no ritmo do trabalho para me poder dedicar por inteiro à maternidade. Foi um ano de muitas mudanças e algumas surpresas", enumerou.

"O melhor do meu ano? O António e ter ao meu lado um maridão incrível que me apoia em todos os momentos e por quem sou completamente apaixonada", destacou de seguida, referindo-se a Gustavo Santos.

"Começo o ano a pensar que rumo profissional tomarei desta vez, eu adoro mudanças. Será que volto ao podcast ou vou continuar a remodelar mais casas? Será que volto ao 'Seja Feliz sem Dietas' ou crio um novo projeto?", disse.

"Obrigada por estarem aí e desejo a todos um excelente 2024!! Que seja um ano especial", escreveu, por fim.

De recordar que Mafalda Rodiles e Gustavo Santos são pais de António. A atriz é ainda mãe de Martim e Mel, que nasceram do casamento passado com o realizador de novelas brasileiro Edgar Miranda. Gustavo Santos, por seu turno, é também pai de Xavier e Salvador, fruto da relação terminada com Sofia Lima.

