Mafalda Rodiles usou a sua conta no Instagram para partilhar uma fotografa com o filho mais novo, António - o primeiro fruto da sua relação com Gustavo Santos - e revelar que se esqueceu de tirar uma foto com a família, refletindo sobre como este Natal foi especial.

"Não houve foto de Natal, esqueci-me… Na verdade é um Natal que ficará para sempre nos nossos corações por ter sido o primeiro que passámos os sete juntos, na casa nova, e com os meus pais e irmão também", começou por escrever a atriz.

"Foi tão bonito, eles estavam todos tão felizes!

Houve fogueira, caminhada à noite na floresta, houve um Pai Natal fugitivo, mas acima de tudo houve amor", continuou.

"O meu desejo para 2024 é que quem, hoje, não é feliz, consiga acreditar que é possível! Porque é! É possível encontrar alguém para partilhar a vida, é possível reconstruir caminhos, é possível ser muito feliz! E hoje, dia 25, estamos só os 3, no sofá, a recuperar energias, a comer doces de Natal e a celebrar a vida, ainda de pijama!", concluiu Mafalda.

