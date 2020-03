"A minha ausência deve-se a isto. Ao melhor e o maior amor. Já se fala muito da maternidade, já se sabe que não é sempre incrível", assim começou o texto que Jani Zhao partilhou na sua página do Instagram, este domingo, 8 de março, onde partilha a primeira fotografia do filho.

A atriz foi mãe em setembro do ano passado, do pequeno Lee, fruto da relação com o realizador Ivo Ferreira, ex-marido de Margarida Vila-nova.

A viver uma nova fase da sua vida, a artista decidiu falar abertamente sobre os desafios que tem vivido.

"Começando pela gravidez, a maior transformação física e psicológica com inúmeros desafios pelo caminho, a espera demorada - afinal são nove meses, não passa a correr - do grande momento, o parto vem a seguir, nunca sabendo como será, vamos cheias de coragem e optimismo, correndo bem, seja de que forma for, é dos momentos mais violentos que o corpo de uma mulher pode passar. Mas também dos mais bonitos", escreveu, referindo-se de seguida ao pós-parto.

"Como resumir esta fase? Não dá. É uma montanha-russa de emoções. Os pensos de um tamanho astronómico e umas cuecas estranhíssimas que fazem qualquer mulher duvidar da sua figura, o corpo que já não é bem o nosso, a perda de sangue imensa durante vários dias, a subida de leite, as emoções à flor da pele, as malditas mas tão necessárias cólicas, a privação de sono, as mastites, o dar de mamar, e todas as outras dúvidas constantes sobre o nosso novo papel na vida. Mas caramba, tudo isto vale realmente a pena. E sabem que mais? Nada disto me custou e não tive nem um momento menos bom. Juro. Não quero parecer que estou a tentar romantizar tudo isto mas é verdade. É a minha verdade. E é tão bonito", acrescentou.

Jani Zhao foi mãe pela primeira vez há seis meses e não podia estar mais feliz com esta nova etapa.

"Tudo isto só é possível por ter um filho espectacular, que me ajuda em todos os momentos. Já vão seis meses, agora vêm as sopas, as papas, as frutas, os dentes e todos os dias há um novo desafio e um sinal de crescimento e sede de conhecimento e estou muito grata por esta benção. Quem tiver medo, não tenha! Sigam a vossa intuição, nesta altura vem o melhor e o pior de nós mas se encararmos isto de frente com a maior serenidade possível, é uma viagem inigualável e tão bela! Agora, aplaudo de pé, as vezes que forem precisas, todas as mães e todos os pais", continuou, destacando, antes de terminar, que "devíamos ter muito mais tempo de licença de maternidade/paternidade". "Vivemos numa sociedade que ainda não valoriza o suficiente esta função tão exigente", rematou.

Desde esta primeira partilha, a atriz publicou na mesma rede social uma outra fotografia do menino e ainda um vídeo, que pode ver na galeria.

Leia Também: Jani Zhao vítima de xenofobia devido ao coronavírus: "Fiquei petrificada"