De regresso aos estudos desde o ano passado, Jani Gabriel tem estado afastada do pequeno ecrã e mais concentrada no mundo digital.

E com 2024 terminado e 2025 a iniciar-se - em conversa com o Fama ao Minuto -, a figura pública e apresentadora falou sobre a Passagem de Ano e os desejos para os próximos 12 meses.

Jani Gabriel confessa que cumpre todas as superstições e revela que o primeiro objetivo para o próximo ano é conseguir terminar o mestrado.

Na Passagem de Ano tem alguma tradição? Come as uvas passas, sobe a uma cadeira, por exemplo?

Também, isso é sagrado. Faço aquelas superstições todas. As minhas amigas até gozam um bocadinho e brincamos com isso. Mas gosto de comer as 12 uvas - não é passas, é uvas como os espanhóis. E a nota na mão, salto da cadeira sempre com o pé direito. Se eu puder, faço isso sempre.

Voltou agora aos estudos, como já tinha referido na sua página de Instagram....?

Já era licenciada em psicologia, mas a minha especialidade é neuropsicologia clínica e voltei este ano para terminar o mestrado. Já estou no 5.º ano, que é o último, este será o ano de começar a exercer e fazer a tese. Ao mesmo tempo, a completar com trabalho no digital, que tem estado muito bem. Adoro estas duas áreas e as coisas são perfeitamente conciliáveis.

Então este regresso aos estudos é precisamente para dar continuidade e seguir essa profissão?

Sabia que voltava um dia, porque o meu curso não tinha ficado terminado, só terminamos o curso com os cinco anos. Surgiram outras coisas, a televisão no meio, e não consegui terminar. Sabia que voltava, não sabia quando. No ano passado tive essa oportunidade, estou a agarrá-la e estou muito feliz.

Quais os desejos para o próximo ano?

Se o próximo ano se mantiver como este já é muito - a nível pessoal - realizado. Desejo número um é entregar tudo a tempo e terminar o curso até julho. Mas, acima de tudo, e cada vez mais importante, família, amigos e saúde. O resto vem, e a saúde nós não controlamos. Se todos estiverem bem com saúde, o ano faz-se.