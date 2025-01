Entrou no mundo da moda quando era adolescente, tendo vencido o concurso Elite Model Look, em 2005, aos 14 anos. Vários anos mais tarde, Jani Gabriel estreou-se como repórter e depois apresentadora, tendo estado na RTP e na SIC.

A estação de Paço de Arcos foi a sua 'última' passagem pelo pequeno ecrã, tendo feito parte - entre vários projetos - do 'Fama Show'. Hoje, está mais dedicada aos conteúdos digitais e voltou aos estudos. A figura pública já era licenciada em Psicologia, a sua especialidade é neuropsicologia clínica, e agora está a terminar o mestrado.

Jani Gabriel é a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenina' do Fama ao Minuto, onde recorda vários momentos da sua infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Na infância não gostava de pizza e agora amo de paixão. Um prato que me faz lembrar a infância (e que tento recriá-lo, mas não fica igual) é um empadão que a minha avó fazia.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Os avós... A minha avó do empadão. Os outros também, obviamente cada um pelas suas razões, mas a minha avó como uma mulher de força.

Quais as melhores férias quando era pequenina?

Eram no Algarve. Sou do Algarve e o que sentia quando era miúda era que não me deslocava a lado nenhum nas férias, simplesmente recebia os meus amigos e a minha família de Lisboa e do norte. Sentia que não pagava para ir. Estava lá para os receber.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Talvez à minha festa dos seis anos. Lembro-me de fazer uma birra gigante na hora do bolo de aniversário e não me apercebi do quão feliz estava naquele dia, com aqueles amigos todos - que, hoje em dia, alguns seguiram as suas vidas e outros continuam (perto). Gostava de voltar a esse aniversário porque me marcou muito, e não voltava a chorar na hora do bolo.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… chorava no corte do bolo dos meus seis anos por causa de um brinquedo qualquer.