No 'V+ Fama' desta sexta-feira, 7 de março, Adriano Silva Martins recebeu António Leal e Silva, Pedro Caldeira e Guilherme Castelo Branco para comentarem algumas das novidades dos famosos. Um dos temas em destaque foi a gravidez de Bárbara Tinoco e o nome escolhido pela cantora para a bebé.

O apresentador começou por transmitir o vídeo da Rádio Comercial, no qual Carolina Deslandes revela o nome da menina, Masha - que significa 'Maria' em russo.

"Eu acho que tanto o Feodor como a Bárbara deviam pensar que esta menina vai crescer em Portugal. E chamar-se Masha…", começou por dizer Adriano Silva Martins.

Por seu turno, António Leal e Silva foi mais crítico: "Eu já sei que as pessoas vão crucificar-me lá em casa, mas eu estou-me a borrifar, porque é para o lado que eu durmo melhor. Eu acho que esta coisa de inventarem nomes estranhíssimos para os filhos é muito desagradável. Porquê? Os pais ficam muito contentes, porque inventam, mas depois os miúdos na escola levam com aquele sofrimento, pelo menos até à faculdade".

Corrigido pelo apresentador, que disse que Bárbara e Feodor "não inventaram o nome", António acrescentou: "Inventar salvo seja, é a criatividade. Antigamente, as coisas em Portugal eram mais limitadas, porque não se podia pôr determinados nomes que saíssem da tradição portuguesa. Agora, o mundo mudou, as coisas mudaram, agora há maior abertura. Mas é muito chato, porque os miúdos vão para as escolas e é um horror".

Veja o vídeo completo aqui.

Bárbara Tinoco e Feodor Bivol vão ser pais pela primeira vez. A gravidez foi anunciada este mês de março, apesar da cantora estar grávida há setes meses. Masha foi o nome escolhido em homenagem à nacionalidade do pai.

