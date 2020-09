O programa 'Big Brother - A Revolução' estreou-se a ganhar na primeira gala, mas o mesmo não aconteceu no passado domingo. O formato apresentado por Teresa Guilherme foi superado pela concorrência e apresentou o primeiro deslize nas audiências.

No papel de diretor-geral da TVI, Nuno Santos comentou em declarações à imprensa a oscilação nas audiências .

Nuno Santos mostrou-se, no final das gravações de 'Dia de Cristina', pouco preocupado com questões relacionadas com a 'guerra' de audiências: "Não estou preocupado nem com as [audiências] do 'Big Brother, nem em geral", garante.

Quanto ao que tem acontecido em relação ao 'Big Brother', o diretor-geral da TVI explica: "O 'Big Brother' é um programa que tem flutuações. Flutuações neste sentido: tem normalmente um impacto quando chega, porque há a curiosidade dos espectadores em saberem que são as pessoas, e depois normalmente tem um período de duas ou três semanas em que uma parte do interesse arrefece um pouco. Ainda estão muitos, é difícil fixar os nomes... é assim, historicamente é assim".

Porém, Nuno Santos acredita que esta tendência pode mudar este domingo com a expulsão recente de André Filipe. "Se há eventos, acontecimentos dentro da casa, ainda por cima hoje com a questão das redes sociais, rapidamente isso gera uma atração para o programa. É normal que ao domingo as pessoas procurem o programa. Eu estaria capaz de dizer que, em tese, é normal que este domingo as pessoas procurem o programa... vamos ver", termina.

