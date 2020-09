Cristina Ferreira estreou hoje, 23 de setembro, na TVI o seu novo programa - 'Dia de Cristina'. O dia foi de emoções fortes para quem assistiu a tudo na TV e para quem viu de perto as emoções vividas pela apresentadora e pela sua equipa. O Fama Ao Minuto esteve presente nos bastidores do cenário onde tudo aconteceu e no final falou com a apresentadora.

Uma Cristina sem nervos mas com "friozinho" na barriga

Em declarações aos jornalistas, a nova diretora de Entretenimento e Ficção da TVI garante que esta foi, possivelmente, a estreia em que se sentiu menos nervosa.

"Foi das vezes em que estive menos nervosa. Claro que aquele momento em que desces as escadas sabes que tens aqui a Mariza a cantar uma canção que te é muito particular ['Melhor de mim'] há ali aquele friozinho. E foi engraçado porque o Ben estava lá atrás comigo e começou a emocionar-se e a ficar com pele de galinha quando a Mariza começou a cantar, mas depois nós começamos a dançar e a descontrair... e depois é continuar. São sete horas, sete horas é uma maratona televisiva num registo diferente, sempre", conta.

Cristina faz um balanço positivo no fim desta "maratona televisiva", mas admite que existiram algumas falhas.

"Correu. Claro que há desafinações normais. Nós hoje brincámos muito ao longo do dia a dizer que estávamos a ensaiar em direto, até porque tudo isto ficou concluído hoje de manhã, com toda a gente a trabalhar, e no fundo deixámos no sítio certo as coisas maiores. Agora vamos afinando aqui aquilo que nós queremos para este cenário, que é um cenário que impõe respeito e que nos impõe aqui também uma ginástica que não existia até agora", explica.

Quanto ao maior problema, a apresentadora não tem dúvidas: "A luz foi o nosso principal problema no dia de hoje, porque um cenário destes também impõe aqui um registo quase de prime time. Isto não é normal num programa da manhã nem da tarde. Há coisas que estamos a afinar, mas na totalidade nós ficámos muito felizes. Esta é a minha forma de fazer televisão, isso não mudou e acho que se percebeu que aquilo que eu trato no programa é o mesmo que eu fazia e faço há muitos anos em televisão", realça, dando conta de que em 'Dia de Cristina' "todos os dias serão dias diferentes".

A resposta aos comentários de quem não gostou do cenário

Nas redes sociais foram surgindo ao longo do dia diversos comentários feitos em jeito de crítica à escolha do cenário. Foram muitos os espectadores que não perceberam o conceito apresentado.

Acabada de sair do ar, Cristina confessa que não teve ainda tempo para ler nenhum comentário, mas explica o que a levou a investir em algo tão 'fora da caixa'.

"Esse era o objetivo, que as pessoas sentissem que isto era diferente e eu sabia que ia provocar isso, até em nós, equipa. Nós ao estarmos aqui e temos de nos adaptar a esta realidade, nós sabemos que isto é o futuro. Tive um projeto muito marcante, como todos sabem, tinha sido uma ideia minha - a ideia de casa que foi muito disruptivo na altura. Nunca se tinha feito nada disto em televisão, mas aquilo que senti foi que a determinada altura toda a televisão em Portugal estava um bocadinho neste conceito - daquilo que era o ambiente doméstico, digamos assim. E se eu quero uma televisão do futuro, quero uma televisão com aquilo que começa a ser tendência também a nível internacional", responde a apresentadora.

Na opinião de Cristina, trata-se apenas de uma questão de adaptação do público. E o que realmente era importante era provocar sentimentos nos espectadores, mesmo que estes não fossem os melhores.

"Os grandes cenários como este que nós temos aqui são a grande tendência a nível de formatos televisivos, nisso eu até tenho um olhinho para a coisa [risos] e achámos que era isto que nós queríamos mostrar. Agora, é evidente que nós vamos precisar que as pessoas se adaptem a isto. Eu passo de uma cama, de um quarto, de uma sala, para este ambiente. Amanhã vão sentir um bocadinho: o que nós vimos ontem, e o que é que é a televisão amanhã. Era isso que eu queria fazer, eu queria provocar isso mesmo. Vocês sabem que há esse lado meu de provocar sentimentos, mesmo que eles sejam diferentes daqueles que nos queríamos e que são expectáveis. É evidente que todos nos queríamos [que dissessem]: era lindo, era maravilhoso, nunca vi nada igual. Nós sabemos que não. Nós sabemos que mesmo a nível internacional este cenário é difícil de encontrar", garante.

Aliás, segundo a apresentadora até Ellen DeGeneres ficaria com 'inveja' se visse este cenário. "Vi hoje um bocadinho da Ellen, que regressou na passada segunda-feira, e ela se visse este cenário pensava: temos de mudar o nosso".

Quanto ao próximo 'Dia De Cristina', a anfitriã do projeto revela que este volta para a próxima semana mas mantém em segredo o dia em que isso irá acontecer. A única garantia é mesmo de que "o próximo não será em nada semelhante aquilo que foi hoje e esse é o principal desafio do 'Dia de Cristina'".

"Pode haver dois por semana ou uma semana em que ele não aparece. Queremos manter essa marca surpresa de: será que hoje é 'Dia de Cristina'? Vamos ver se ela está lá. Para já é esse o formato, até porque eu tenho mais que fazer", disse, mostrando o sentido o seu sentido de humor e terminando com a sua característica gargalhada.