O príncipe William e a princesa Kate têm tido a desafiante tarefa de educar os filhos - o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis - debaixo dos olhares do público, contudo, o casal tem feito questão de dar uma educação o mais normal possível.

Quanto ao assunto, fontes próximas revelaram que os príncipes de Gales "criaram as suas próprias regras" e que, por isso, têm adotado uma atitude mais descontraída, conjugando o melhor dos dois mundos - a normalidade e a pertença à família real britânica.

Segundo a imprensa internacional, William e Kate têm apenas uma ama para as crianças, evitando uma equipa grande, uma vez que não querem perder a proximidade com as crianças.

E apesar do príncipe George se tornar rei um dia, isto não o livra de receber 'raspanetes' da mãe quando se porta mal.

"Quando a vemos nos bastidores com os filhos é uma mãe muito confiante, mas não sufocante", garantiu uma fonte da People.

