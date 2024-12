A princesa Charlotte, a segunda filha do príncipe William e de Kate Middleton, apareceu ao lado dos irmãos George e Louis no tradicional concerto de Natal que a sua mãe organiza todos os anos.

Usando um casaco bordô e os cabelos longos presos com um laço, a princesa mostrou, mais uma vez, que domina o protocolo e a vida pública enquanto membro da realeza.

Porém, durante o espetáculo, Charlotte mostrou que também tem muitos trejeitos da família Spencer. Cabisbaixa, o seu olhar faz lembrar a sua avó, Diana de Gales, pois este era um dos gestos mais característicos da Lady Di.

Estará Charlotte a transformar-se numa verdadeira sósia da princesa Diana?

Foi a plataforma Royal Monarchies que partilhou uma fotografia de Charlotte com o chamado 'olhar de Spencer'. A princesa aparece muito séria, com os lábios franzidos e olhos fulminantes. Ao lado, Diana surge com a mesma expressão enquanto olha para um fotógrafo.

Alguns internautas afirmaram que a semelhança entre a avó e a neta "é surpreendente". No entanto, outros discordaram e fizeram outro tipo de comparações: "Ela parece-se com a bisavó, a rainha Isabel II".

