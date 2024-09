Kate Middleton está a preparar-se para regressar ao trabalho - conforme tinha confirmado anteriormente.

Um dos sinais de que a princesa de Gales está melhor, segundo avança a revista Hola!, é que já começou a ter reuniões com a sua equipa, algo que não acontecia há nove meses.

Para além disso, a mulher do príncipe William encontra-se também a preparar os eventos para o Natal. Neste âmbito inclui-se o famoso concerto na Abadia de Westminster, que norlmalmente acontece no início de dezembro.

A reunião terá acontecido esta quarta-feira, dia 25 de setembro, no Castelo e Windsor. Para além da sua equipa, estiveram ainda presentes representantes da Fundação Real.

Recorde-se no passado dia 9 de setembro, Kate revelou através de um emotivo vídeo que tinha terminado os tratamentos de quimioterapia.

Quando voltará a aparecer?

As apostas recaem no dia 10 de novembro, a propósito do Remembrance Day, no qual a família real se reúne para prestar homenagem a todos os soldados britânicos das Forças Armadas que morreram em conflitos, sobretudo na I Guerra Mundial. Contudo, não há certeza quanto a isto.

